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11 сентября 2019, среда, 14:00 67
Политика мира 2019-09-11T14:21:57+03:00
Українські Новини
Россия изменила дату оккупации Крыма: с 21 марта на 18 марта

Россия изменила дату оккупации Крыма: с 21 марта на 18 марта

ЕСПЧ. Фото: strasbourgobservers.com
ЕСПЧ. Фото: strasbourgobservers.com

Россия объявила новую дату оккупации украинского Крыма в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Галперина.

При этом россияне не объяснили причину изменения официальной позиции относительно даты. По словам Галперина, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму от 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", – сказал Галперин, пояснив, что с 18 марта на полуострове начала действовать российская власть.

Впрочем, каким образом украинская власть превратилась в российскую, он не уточнил. Ранее в Европейском суде по правам человека Россия признавала контроль в Крыму с 21 марта 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, ЕСПЧ начал рассматривать дело Украины против России о захвате Крыма.

ЕСПЧ отменил запланированное на 27 февраля 2019 года рассмотрение дела Украины против России.

Также и раньше ЕСПЧ внезапно отменял запланированное начало рассмотрения иска Украины против России.

Сообщалось и о том, что ЕСПЧ может признать, что Россия контролировала Крым еще до момента аннексии.

Больше новостей о: Украина Аннексия Крыма Россия ЕСПЧ Захват Крыма

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