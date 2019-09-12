На Донеччині загинув військовий під час виконання бойового завдання

1 український військовий загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, в четвер, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії отримав поранення, несумісні з життям.\r\nОбставини події з'ясовуються.\r\nНа сьогодні загибель військового розслідує робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини.\r\nКомандування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.\r\nКількість обстрілу ворожих зросла.\r\nРаніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.