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12 вересня 2019, четвер, 23:12 10
Силові структури 2019-09-13T00:45:01+03:00
Українські Новини
На Донеччині загинув військовий під час виконання бойового завдання

На Донеччині загинув військовий під час виконання бойового завдання

1 український військовий загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в четвер, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії отримав поранення, несумісні з життям.

Обставини події з'ясовуються.

На сьогодні загибель військового розслідує робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомляли Українські Новини, 9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Кількість обстрілу ворожих зросла.

Раніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.

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