На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили военнослужащего

9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.\r\nОб этом сообщает штаб ООС.\r\nВооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\nПротивник вел обстрелы вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного, Павлополя, Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.\r\nС начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинский военный получил боевую травму на Донбассе.\r\nКоличество вражеских обстрелов возросло.\r\nРанее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.