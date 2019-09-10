На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили военнослужащего

Заместители главы ЦИКа получили по полмиллиона гривен зарплаты в августе 10:26 Документ

Платформа Бойко хочет вернуть госрегулирование цен на товары первой необходимости 10:15

Зона свободной торговли должна быть расширена на всю продукцию из Украины, - "Укрлендфарминг" 10:13

У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45