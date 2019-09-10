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10 сентября 2019, вторник, 08:15 222
Силовые структуры 2019-09-10T10:15:03+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили военнослужащего

На Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили военнослужащего

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

9 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Противник вел обстрелы вблизи Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного, Павлополя, Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.

С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, украинский военный получил боевую травму на Донбассе.

Количество вражеских обстрелов возросло.

Ранее боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных.

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