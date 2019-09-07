Боевики били из гранатометов и пулеметов по позициям украинских военных

За прошедшие сутки, 6 сентября, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных с вооружения, запрещенных минскими соглашениями калибров. Кроме того, боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, и стрелковое оружие.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов, среди которых дважды вблизи Павлополя, трижды в районе Водяного, вблизи Лебединского, неподалеку Гранитного, вблизи Красногоровки и дважды неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции военных вблизи Орехово.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики также нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного оружия.

Обстрелы боевики вели вблизи Лебединского и в районе Новгородского.

Как сообщали Українські Новини, 5 сентября в районе проведения ООС в ходе обстрела боевиков один военнослужащий погиб, еще один военнослужащий ранен.

4 сентября на Донбассе из-за обстрела пророссийских боевиков также погиб украинский военнослужащий.