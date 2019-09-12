У Харкові по дорозі зі школи зґвалтували 12-річну дівчинку: затриманий підозрюваний

Поліція затримала 12 вересня безробітного, 34-річного жителя Харкова, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Невідомий 11 вересня близько 14:00 побив і зґвалтував 12-річну дівчинку.

Напад стався коли дівчинка поверталася зі школи.

"На вулиці до неї підійшов невідомий, вдарив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував", - сказано в повідомленні.

Дівчинка самостійно повернулася додому, після чого її з травмами та забоями доправили у лікарню.

Школярка перебуває в лікарні.

Стан її здоров'я стабільний, загрози життю немає, з нею працюють психологи.

Підозрюваний у зґвалтуванні дівчинки. Фото:

Слідчий Індустріального відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування малолітньої чи малолітнього).

Призначено низку експертиз.

Підозрюваного затримали співробітники поліції на вулиці 12 вересня близько 16:00.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий.

Крім того, вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.

Тим часом сотні протестувальників в Мехіко вийшли на мітинг через зґвалтування поліцейськими двох дівчат-підлітків.