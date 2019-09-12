У Харкові по дорозі зі школи зґвалтували 12-річну дівчинку: затриманий підозрюваний

Поліція затримала 12 вересня безробітного, 34-річного жителя Харкова, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nНевідомий 11 вересня близько 14:00 побив і зґвалтував 12-річну дівчинку.\r\nНапад стався коли дівчинка поверталася зі школи.\r\n"На вулиці до неї підійшов невідомий, вдарив її в обличчя, затягнув у посадку і зґвалтував", - сказано в повідомленні.\r\nДівчинка самостійно повернулася додому, після чого її з травмами та забоями доправили у лікарню.\r\nШколярка перебуває в лікарні.\r\nСтан її здоров'я стабільний, загрози життю немає, з нею працюють психологи.\r\nПідозрюваний у зґвалтуванні дівчинки. Фото: \r\nСлідчий Індустріального відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу (зґвалтування малолітньої чи малолітнього).\r\nПризначено низку експертиз.\r\nПідозрюваного затримали співробітники поліції на вулиці 12 вересня близько 16:00.\r\nВирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Дніпром знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому: гвалтівник і вбивця затриманий.\r\nКрім того, вбивця 11-річної дівчинки під Одесою зізнався у скоєному.\r\nТим часом сотні протестувальників в Мехіко вийшли на мітинг через зґвалтування поліцейськими двох дівчат-підлітків.