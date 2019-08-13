Сотни протестующих в Мехико вышли на митинг из-за изнасилования полицейскими двух девушек-подростков

Сотни забастовщиков в Мехико (Мексика) вышли на акцию протеста из-за предположительного изнасилования сотрудниками полиции двух девушек-подростков. Об этом сообщили в BBC News.

Около 300 протестующих, в основном женщины, вышли на улицы Мехико в понедельник, требуя справедливости для двух девочек-подростков, которые предположительно были изнасилованы полицией.

Забастовщики имели при себе розовый глиттер и аэрозольную краску, и продвинувшись к зданию генеральной прокуратуры, разбили дверь и оставили голову свиньи снаружи.

Возмущенные предполагаемым неправомерным поведением со стороны полиции, протестующие выкрикивали в адрес полицейских такие выражения: "справедливость" и "они нас не защищают, они насилуют нас".

Во время протестов министр безопасности Мексики Хесус Орта Мартинес был облит розовым глиттером, когда попытался убедить женщин, что оба случая будут должным образом расследованы.

В первом случае речь идет о 17-летней девочке, которая рассказала, что 3 августа полицейские изнасиловали ее в своей патрульной машине в районе Аскапоцалько на севере столицы.

Второй случай касается 16-летней девочки, которая сказала, что полицейский изнасиловал ее в музее в центре города несколько дней спустя. В четверг сотрудник полиции, причастный ко второму делу был арестован. До сих пор не было произведено никаких арестов по отношению к первому.

Первая избранная женщина-мэр Мехико Клаудия Шейнбаум назвала этот протест "провокацией".

"Они хотели, чтобы правительство ответило насилием. Но мы не собираемся этого делать", - сказала она журналистам.

Насилие в отношении женщин широко распространено в Мексике. По данным ООН, в стране ежедневно убивают девять женщин. В Мексике женщины практически не имеют защиты, так как власти крайне неохотно занимаются расследованием, согласно статистики, 95% преступлений не регистрируются в полиции вообще. ООН также назвала Мексику одной из 25 опаснейших стран для женщин.

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