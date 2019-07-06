Под Днипром нашли тело девочки, которая пропала неделю назад: насильник и убийца задержан

В Днепропетровской области правоохранители нашли тело девочки, которую разыскивали с 29 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, злоумышленника задержали вчера, 5 июля. Им оказался ранее дважды судимый мужчина, 1995 года рождения. Он сам указал место, где изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р.

"В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий и был обнаружен труп ребенка", - написал Аброськин.

Убитая девочка. Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин

Он отметил, что девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, однако уточнил, что исчез ребенок еще раньше.

"Родители не сообщали, ибо очень были заняты распитием алкогольных напитков", - добавил Аброськин.

Как сообщали Українські Новини, 19 июня, пропавшую 11-летнюю Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме в Одесской области.

Ранее Дашу Лукьяненко полицейские искали в Одесской области семь дней.

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области рассказал в своих первоначальных показаниях, что сначала душил ребенка, а затем раздел и выбросил тело в выгребную яму.