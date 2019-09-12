Адвокат Вишинського пообіцяв, що він приїде на суд в Київ 16 вересня

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, переданий до Росії, збирається приїхати на судове засідання у його справі в Київ 16 вересня.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Доманський.\r\n"Він, як і говорив, буде приїжджати на суди. Наступне засідання 16 вересня, він приїде", - сказав адвокат.\r\nЗа його словами, Вишинський не має наміру ухилятися від судового процесу, і 16 вересня візьме участь в засіданні, яке пройде в Подільському райсуді Києва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі "35 до 35".\r\n28 серпня Київський апеляційний суд звільнив Вишинського з-під варти під особисте зобов'язання.\r\nВ Україні йому пред'явлено звинувачення у державній зраді і зберіганні зброї.\r\nДиректор "РИА Новости Украина" Вишинський вийшов на свободу.\r\nРаніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.\r\nТим часом, звинувачений у державній зраді директор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський після обміну просить суд повернути йому закордонний паспорт.