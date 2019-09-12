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12 вересня 2019, четвер, 16:30 17
Судова влада 2019-09-12T20:15:03+03:00
Українські Новини
САП закрила справу проти Кличка

САП закрила справу проти Кличка

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом можливих зловживань мера Києва Віталія Кличка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга про скасування рішення прокурора САП від 2 серпня про закриття кримінального провадження від 27 лютого 2018 року.

У матеріалах зазначається, що детективи Національного антикорупційного бюро здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу за заявою про скоєння кримінального злочину прокурорами і слідчими Генеральної прокуратури (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу) і мером Києва (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення відправити скаргу на розгляд Солом'янського райсуду.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Перед цим Кличко заявив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

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