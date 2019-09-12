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12 вересня 2019, четвер, 15:30 7 Карта
Життя 2019-09-12T16:15:02+03:00
Українські Новини
У п'ятницю 13-го в Україні буде тепло і сонячно

У п'ятницю 13-го в Україні буде тепло і сонячно

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Після нічного похолодання до семи градусів у четвер, в п'ятницю, 13 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України малохмарно, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +20...+27 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У центрі України малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України ясно, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.

12 вересня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня і попередила про зміну погоди.

Тим часом з'явився прогноз погоди на перший місяць осені.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні п'ятниця 13

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