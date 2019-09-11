В четверг в Украине днем будет до +30, а ночью местами похолодает до +7

12 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nНа севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.\r\nВ Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\n11 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.\r\nТем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами, а синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды\r\n