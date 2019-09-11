В четверг в Украине днем будет до +30, а ночью местами похолодает до +7

12 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

11 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Тем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами, а синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды

