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11 сентября 2019, среда, 06:00 48 Карта
Жизнь 2019-09-11T07:11:42+03:00
Українські Новини
Метеозрады не будет: синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды

Метеозрады не будет: синоптик дала прогноз до конца недели и предупредила о смене погоды

Осень.
Осень.

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая, малооблачная и солнечная погода. Это связа но с тем, что Европа попала в зону двух мощных антициклонов в востока и запада, которые и определили комфортную погоду в нашей стране. Иакая погода продерится до выходных, когда в Украине резко похолодает.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, только в Великобритании, странах Скандинавии и местами в Средиземноморье разбушуются дожди и ветры. Но значительная часть Европы будет находиться в солнечной зоне. 

Кроме сухой погоды, по словам Диденко, украинцев порадует комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается + 25 + 29 градусов.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м / с.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве, по словам синоптика, будет сложно усидеть в офисе или в доме.

"В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни метеозрады: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", - написала Диденко. 

Теплый воздух, по ее прогнозу, продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

В восточных же областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще сохранится теплая погода.

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды на первый месяц осени.

Тем временем атмосферные фронты принесут в Украину осень с дождями и грозами.

Больше новостей о: Прогноз погоды Антициклон погода в Киеве погода в Украине

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