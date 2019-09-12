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12 вересня 2019, четвер, 14:38 15
Америка 2019-09-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
Чудеса на віражах: літак прем'єра Канади зіткнувся на аеродромі з автобусом

Чудеса на віражах: літак прем'єра Канади зіткнувся на аеродромі з автобусом

Літак Трюдо. Фото: Twitter/David Cochrane
Літак Трюдо. Фото: Twitter/David Cochrane

Виборчий літак лідера Ліберальної партії Джастіна Трюдо зіткнувся на аеродромі з автобусом для представників ЗМІ, повідомляє репортер CBC News Девід Кокрейн в Twitter.

На борту літака перебував прем'єр-міністр Канади Трюдо, його команда і кілька журналістів, які прибули в аеропорт у Вікторії, столиця Британської Колумбії, в перший день федеральної виборчої гонки з метою передвиборчої агітації.

Автобус, який використовується для перевезення журналістів з літака в термінал, був припаркований поруч з літаком. Під час від'їзду він проїхав під крилом, тим самим пошкодивши зовнішню обшивку літального апарату.

Пошкодження крила літака прем'єр-міністра Канади після зіткнення з автобусом ЗМІ. Скріншот: Twitter/David Cochrane

За словами керівника виборчого штабу Ліберальної партії, під час зіткнення ніхто не постраждав, але поки неясно, чи вимагатиме ремонту літаків. Він також запевнив, що подія не вплинула на плани прем'єр-міністра Трюдо і всі його подальші поїздки пройдуть у відповідності з графіком.

Як сооющали Українські Новини", в Торонто під час церемонії за участю Трюдо сталася стрілянина. Раніше синистр закордонних справ Канади порівняла Зеленського з Трюдо.

Тим часом, Зеленський витратив в Канаді 3,5 млн.
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