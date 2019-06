В Торонто во время церемонии с участием Трюдо произошла стрельба

Так, сообщается, что стрельба произошла на площади Натана Филлипса.

Отмечается, что в результате перестрелки четыре человека получили ранения и многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия.

По данням полиции, задержаны двое подозреваемых. Кроме того, на месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия.

Кроме того, известно, что пострадавшие получили серьезные ранения, но они не представляют угрозы для жизни.

Во время стрельбы на сцене присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и баскетболисты. Из-за инцидента церемонию ненадолго прервали, а позже возобновили.

Chaos and confusion in Toronto at a rally for the Raptors, this year's NBA Champions, as fans fled following reports of a shooting. Two people were shot and wounded and two people were arrested, police said. https://t.co/dSLly7qHfl pic.twitter.com/XmqLb0HcDd