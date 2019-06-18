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18 июня 2019, вторник, 09:30 307
Америка 2019-06-18T09:30:10+03:00
Українські Новини
В Торонто во время церемонии с участием Трюдо произошла стрельба

В Торонто во время церемонии с участием Трюдо произошла стрельба

В Торонто (Канада) произошла стрельба во время парада в честь победы баскетбольного клуба Toronto Raptors в турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

Так, сообщается, что стрельба произошла на площади Натана Филлипса.

Отмечается, что в результате перестрелки четыре человека получили ранения и многие участники парада разбежались в поисках безопасного укрытия.

По данням полиции, задержаны двое подозреваемых. Кроме того, на месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия.

Кроме того, известно, что пострадавшие получили серьезные ранения, но они не представляют угрозы для жизни.

Во время стрельбы на сцене присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и баскетболисты. Из-за инцидента церемонию ненадолго прервали, а позже возобновили.

Как сообщали Українські Новини, в Бразилии неизвестные расстреляли 11 человек в баре.

Ранее в Мексике группа неизвестных расстреляла 13 человек в баре, среди них ребенок.

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