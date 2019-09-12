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12 вересня 2019, четвер, 14:18 10
Силові структури 2019-09-12T17:00:04+03:00
Українські Новини
ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі"

ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі"

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в концерні "Укроборонпром".

Про це написав директор ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"ДБР проводить обшуки в концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах, які входять до його складу", - повідомив він.

Всі слідчі дії санкціоновані в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України у 2016 році.

Слідчі безперешкодно вилучають документи та інші речі, які будуть мати доказове значення.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса.

Також стало відомо, що в цей же день, 12 вересня, правоохоронці проводять обшуки в "Укроборонпромі" через кримінальні справи, в яких фігурує екс-президент України Петро Порошенко.

Раніше директору підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру у розтраті 1 млн гривень.

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