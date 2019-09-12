ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі"

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в концерні "Укроборонпром".Про це написав директор ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини."ДБР проводить обшуки в концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах, які входять до його складу", - повідомив він.Всі слідчі дії санкціоновані в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України у 2016 році.Слідчі безперешкодно вилучають документи та інші речі, які будуть мати доказове значення.Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса.Також стало відомо, що в цей же день, 12 вересня, правоохоронці проводять обшуки в "Укроборонпромі" через кримінальні справи, в яких фігурує екс-президент України Петро Порошенко.Раніше директору підприємства "Укроборонпрому" повідомили про підозру у розтраті 1 млн гривень.