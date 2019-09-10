Растрата 1 млн гривен: директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила директору государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", о подозрении в растрате 917 726 гривен в то время, как " Укроборонпром" увеличил доход больше чем на треть в 2018

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно ему, растраченные деньги предназначались на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для Вооруженных сил.

Прокуратура подозревает директора по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В феврале Министерство обороны и "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" договорились о поставке 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 миллионов гривен.

После этого директор госпредприятия заключил договор с частным предприятием, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах.

Они изъяли документацию и черновые записи.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР поймало 4 человек, вымогающих $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме".

Тем временем НАБУ не может найти Гладковского, который отдыхает в Испании.