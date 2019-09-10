Растрата 1 млн гривен: директору предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении

Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила директору государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", о подозрении в растрате 917 726 гривен в то время, как "Укроборонпром" увеличил доход больше чем на треть в 2018.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, растраченные деньги предназначались на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для Вооруженных сил.\r\nПрокуратура подозревает директора по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\nВ феврале Министерство обороны и "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов" договорились о поставке 600 единиц военных средств поражения на сумму более 12 миллионов гривен.\r\nПосле этого директор госпредприятия заключил договор с частным предприятием, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.\r\nВ августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах.\r\nОни изъяли документацию и черновые записи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР поймало 4 человек, вымогающих $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме".\r\nТем временем НАБУ не может найти Гладковского, который отдыхает в Испании.