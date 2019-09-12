У селі Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області "накрили" рекордну плантацію конопель в історії Прикарпаття. 23 підозрюваних вже затримано, повідомляє прес-служба СБУ. Раніше написав про це в Facebook і виклав фото плантації голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, іронічно зауваживши: "Яблунів - це вам не Амстердам!".\r\nПлантація конопель. Фото: Facebook\/Денис Шмигаль\r\nПравоохоронці встановили, що в теплицях площею 4 га підозрювані висадили елітні сорти конопель з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу. Господарські та адміністративні будівлі вони пристосували під переробку наркотичної сировини.\r\nСБУ затримала одного з організаторів і 2 співорганізаторів, а також 20 найманих працівників, які забезпечували роботу нарколабораторії.\r\nВ теплицях на спеціальному ґрунті виявлено близько 100 тис. нарковмісних рослин і подрібнену рослинну масу коноплі загальною вагою понад 1 тонну. Вартість виготовленого з цієї сировини наркотику на чорному ринку склала б понад 50 млн євро.\r\nПлантація була обладнана високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту і повітря, датчиками температури і вологості, централізованою мережею відеоспостереження і охоронялася службовими собаками. Наймані працівники та охорона працювали в 2 зміни за грошову винагороду і проживали в господарських будівлях з кухнею та їдальнею. Персонал під час роботи замикали на території, щоб уникнути крадіжок та самовільного виходу. 1 кг готової продукції підозрювані збували за 3,5 тис. євро.\r\nПеревіряється версія, що наркотик оптовими партіями переправляли за кордон.В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.\r\nЯк повідомляли Українські новини, під час велогонки в Іспанії оператор випадково зняв конопляну плантацію.\r\nРаніше співробітники Нацполіції ліквідували 3 промислові лабораторії з вирощування конопель в Луганській області, а на Буковині поліцейські виявили посіви конопель в полі пшениці.