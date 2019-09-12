У селі Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області "накрили" рекордну плантацію конопель в історії Прикарпаття. 23 підозрюваних вже затримано, повідомляє прес-служба СБУ. Раніше написав про це в Facebook і виклав фото плантації голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, іронічно зауваживши: "Яблунів - це вам не Амстердам!".

Плантація конопель. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Правоохоронці встановили, що в теплицях площею 4 га підозрювані висадили елітні сорти конопель з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу. Господарські та адміністративні будівлі вони пристосували під переробку наркотичної сировини.

СБУ затримала одного з організаторів і 2 співорганізаторів, а також 20 найманих працівників, які забезпечували роботу нарколабораторії.

В теплицях на спеціальному ґрунті виявлено близько 100 тис. нарковмісних рослин і подрібнену рослинну масу коноплі загальною вагою понад 1 тонну. Вартість виготовленого з цієї сировини наркотику на чорному ринку склала б понад 50 млн євро.

Плантація була обладнана високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту і повітря, датчиками температури і вологості, централізованою мережею відеоспостереження і охоронялася службовими собаками. Наймані працівники та охорона працювали в 2 зміни за грошову винагороду і проживали в господарських будівлях з кухнею та їдальнею. Персонал під час роботи замикали на території, щоб уникнути крадіжок та самовільного виходу. 1 кг готової продукції підозрювані збували за 3,5 тис. євро.

Перевіряється версія, що наркотик оптовими партіями переправляли за кордон.В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.

Як повідомляли Українські новини, під час велогонки в Іспанії оператор випадково зняв конопляну плантацію.

Раніше співробітники Нацполіції ліквідували 3 промислові лабораторії з вирощування конопель в Луганській області, а на Буковині поліцейські виявили посіви конопель в полі пшениці.