На Буковине в огромном поле пшеницы спрятали посевы конопли

На Буковине в поле пшеницы были обнаружены посевы конопли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Так, сообщается, что десять незаконных посевов наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров в селе Костичаны Новоселицкого района.

"Получив информацию о масштабном культивировании конопли в селе Костичаны, полицейские привлекли приборы аэроразведки для обследования территории. Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга", - рассказали в полиции.

Конопля, обнаруженная в поле пшеницы

Отмечается, что всего правоохранители изъяли почти 9300 кустов конопли. Образцы изъятых растений направлены на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожской области нашли плантацию с коноплей, продукцию которой отправляли в Крым.

Также в сети появилось видео, как пограничники Украины пропускают через границу авто с героином.