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02 августа 2019, пятница, 21:30 52
Силовые структуры 2019-08-02T21:37:23+03:00
Українські Новини
На Буковине в огромном поле пшеницы спрятали посевы конопли

На Буковине в огромном поле пшеницы спрятали посевы конопли

Конопля, обнаруженная в поле пшеницы. Фото: Нацполиция
Конопля, обнаруженная в поле пшеницы. Фото: Нацполиция

На Буковине в поле пшеницы были обнаружены посевы конопли. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Так, сообщается, что десять незаконных посевов наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров в селе Костичаны Новоселицкого района.

"Получив информацию о масштабном культивировании конопли в селе Костичаны, полицейские привлекли приборы аэроразведки для обследования территории. Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга", - рассказали в полиции.

Конопля, обнаруженная в поле пшеницыКонопля, обнаруженная в поле пшеницы

Отмечается, что всего правоохранители изъяли почти 9300 кустов конопли. Образцы изъятых растений направлены на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожской области нашли плантацию с коноплей, продукцию которой отправляли в Крым.

Также в сети появилось видео, как пограничники Украины пропускают через границу авто с героином.

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