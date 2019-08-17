Полиция ликвидировала 3 промышленные нарколаборатории в Луганской области

Сотрудники Национальной полиции ликвидировали 3 промышленные лаборатории по выращиванию наркотикосодержащих растений конопли в Рубежном и Лисичанске Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.



По данным ведомства, лаборатории размещались в специально построенном помещении с промышленными системами освещения, полива и кондиционирования воздуха, а также в 2 частных домах – в подвале, на чердаке и в гараже.

Здесь способом гидропоники выращивали элитные сорта конопли с высоким содержанием наркотического вещества "тетрагидроканнабинола".



На момент обыска урожай конопли был собран и вывезен в неизвестном направлении.



Полицейские задержали 42-летнего владельца помещений, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли в количестве 500 и более растений) Уголовного кодекса.



Рубежанский городской суд Луганской области избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 153 тыс. гривен.



По данным полиции, после избрания судом санкции под стенами суда прошла акция протеста против этого решения с требованием об избрании подозреваемому более строгого пресечения.



Как сообщали Українськi Новини, 2 августа полиция задержала 6 подозреваемых в производстве и продаже наркотиков и изъяла марихуаны на 20 млн гривен в Запорожской области.



Тем временем в европейской стране впервые узаконят марихуану.