Видео дня: оператор, снимающий велогонку, помог полиции выявить наркоторговцев

Конопляная плантация, попавшая в кадр видеоператора, который сопровождал участников велогонки на вертолёте, заинтересовала испанскую полицию. Об этом сообщает испанское издание Marca, пишет "Европейская правда".

Во время съемок многодневной велогонки Вуэльта в Испании, оператору, работающему на вертолёте, случайно попала в кадр плантация конопли, расположена на крыше одного из зданий. Случай произошел в городе Игуалада, входящего в провинцию Барселона в составе автономного общества Каталония.

Испанскими полицейскими была проведена проверка дома. Во время неё выяснилось, что злоумышленники выращивали 40 кустов растения, имеющего наркотические свойства. Теперь, согласно испанскому законодательству, им угрожает от 3 до 6 лет лишения свободы и штраф.

Как сообщали Українські новини, ранее на Буковине в огромном поле пшеницы спрятали посевы конопли.

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