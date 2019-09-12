Штрафи для євроблях відтермінували: Рада прийняла законопроект

Верховна Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада, в той час як ДФС вже встигла виписати 200 протоколів за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів.

За прийняття законопроекту №1030 за основу проголосували 276 депутатів за мінімально необхідних 226, за прийняття в цілому - 284, передають Українські Новини.

Раніше прийнятий закон передбачав, що до 23 травня 2019 року мали діяти лібералізовані норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах.

Передбачалося, що після цієї дати в разі перевищення терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

При цьому було передбачено перехідний період 180 днів для громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону.

Однак голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна виступаючи в парламенті повідомила, що замість 180 днів вводиться 270 днів перехідного періоду.

Тобто нові штрафи набрали чинності з 22 серпня поточного року. Після набуття чинності штрафів в Офісі Президента повідомили, що відтермінують штрафи ще на 3 місяці. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які було ввезено на територію України протягом зазначеного періоду і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Штраф за нерозмитнені "євробляхи" повинен був вступити в дію 22 серпня.

Спочатку штрафи повинні були ввести ще в травні 2019 року, але парламент відтермінував їх на три місяці.

24 травня припинила діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі. Завдяки пільгового розмитнення в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".