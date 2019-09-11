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11 вересня 2019, середа, 22:45 24
Кабмін 2019-09-12T00:15:02+03:00
Українські Новини
Аваков подав у відставку - ЗМІ

Аваков подав у відставку - ЗМІ

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку. Про це повідомляє телеграм-канал "UN-сливи та груші".

Так, повідомляється, що Аваков написав заяву на звільнення.

Офіційного підтвердження цих даних поки немає.

Деталі уточнюються.

Також про відставку Авакова пише "Обозреватель" з посиланням на Facebook журналіста Володимира Бойка.

"Здається, волелюбному українському народу таки вдалося позбутися польового командира Майдану, який став справжнім символом Революції Гідності: Арсен Аваков написав заяву про звільнення з посади міністра внутрішніх справ", – написав журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ. За призначення нового Кабінету Міністрів, у тому числі Авакова, проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226.

Раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді планувала тимчасово призначити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ у новому складі Кабінету Міністрів.

А ввечері 28 серпня біля Офісу Президента відбулася попереджувальна акція "Аваков-чорт", мета якої - не допустити перепризначення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-яку державну посаду в оновлених органах влади. Акції відбулася в різних містах країни: Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та інших.

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