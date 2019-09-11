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11 вересня 2019, середа, 21:45 16
Суспільство 2019-09-12T00:00:02+03:00
Українські Новини
Дочка загиблої в пожежі в "Токіо стар" іноземки вимагає $1 млн компенсації

Дочка загиблої в пожежі в "Токіо стар" іноземки вимагає $1 млн компенсації

Дочка австралійки, яка загинула під час страшної пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, вимагає від власника готелю виплату в розмірі 1 млн доларів. Про це йдеться в постанові Київського районного суду Одеси.

Так, повідомляється, що жінка хоче компенсації за матеріальний і моральний збиток

Також, згідно з даними адвоката потерпілої Юлії Нестерової, позивачем виступає дочка австралійки Стели Сойфер, однієї з дев'яти загиблих у пожежі. Вона просить суд задовольнити клопотання та стягнути з власника готелю "Токіо Стар" 628 тисяч гривень матеріального збитку і близько 25 млн гривень морального.

Як повідомляли Українські Новини, другому власнику готелю "Токіо стар" де згоріли живцем 9 осіб, повідомили про підозру.

Також прокурор повідомив, що причиною масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якому загинули 9 осіб, включаючи іноземців, є коротке замикання.

Раніше Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі Вадима Чорного за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.

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