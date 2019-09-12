Ситник в серпні заробив майже два посадових оклади

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за серпень становила 178 502 гривні, після вирахування податків він отримав 143 694 гривні.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника становив 90 617 гривень, доплата за вислугу років - 27 185 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 9 061 гривню, доплата за ранг - 685 гривень, надбавка державному експерту з питань таємниць - 18 123 гривні, витрати на відрядження - 16 185 гривень, відпускні - 16 459 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Ситника за липень становила 171 тис. гривень.

Тим часом Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на Артема Ситника чепез недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.