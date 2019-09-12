Ситник в серпні заробив майже два посадових оклади

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за серпень становила 178 502 гривні, після вирахування податків він отримав 143 694 гривні.\r\nПро це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.\r\nПосадовий оклад Ситника становив 90 617 гривень, доплата за вислугу років - 27 185 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 9 061 гривню, доплата за ранг - 685 гривень, надбавка державному експерту з питань таємниць - 18 123 гривні, витрати на відрядження - 16 185 гривень, відпускні - 16 459 гривень.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата Ситника за липень становила 171 тис. гривень.\r\nТим часом Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень.\r\nРаніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на Артема Ситника чепез недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.