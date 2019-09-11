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11 вересня 2019, середа, 18:53 8
Фінанси 2019-09-11T20:00:02+03:00
Українські Новини
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні

З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження курсу у вівторок на 5 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 24,94 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,96-25,00 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,90-24,94 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,92-24,95 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,03% з 27,72 UAH/USD до 24,94 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 0,9%, на одяг і взуття – знизилися на 2,8%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - не змінилися, на освіту – підвищилися на 0,3%.

У серпні ціни на меблі та техніку знизилися, а інфляція наблизилася до прогнозів НБУ. Зазначається, що в серпні 2019 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,8% (9,1% - в липні), а в місячному вимірі ціни знизилися на 0,3%.

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