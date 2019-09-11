підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 16:38 41
Кабмін 2019-09-11T19:00:03+03:00
Українські Новини
Першим заступником у Міносвіти призначений дослідник культури майя Полюхович

Першим заступником у Міносвіти призначений дослідник культури майя Полюхович

Юрій Полюхович. Фото: mykma
Юрій Полюхович. Фото: mykma

Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра освіти і науки Юрія Полюховича, заступниками - Любомира Мандзій і Максима Ярмистого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Полюхович є членом Європейської асоціації дослідників культури майя, учасником проекту по вивченню писемності майя при Університеті штату Каліфорнія (США).

Заступник редактора наукового журналу Glyph Dwellers (США).

З 2014 по 2016 був радником міністра освіти і науки.

Мандзій з 2016 року очолювала департамент освіти і науки Львівської обладміністрації.

З 2007 по 2016 рік була доцентом кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Ярмистий очолював департамент правового забезпечення Міносвіти.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня Кабмін звільнив заступників міністра освіти і науки Павла Хобзея, Юрія Рашкевича і Вадима Карандія.

Раніше Кабмін звільнив всіх заступників міністра агрополітики і заступників міністра регіонального розвитку Парцхаладзе і Токарського.

Більше новин про: Кабмін Кабінет Міністрів України Міністерство освіти України Юрій Полюхович

Архів
Новини
Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців 20:11
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини 19:46
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК 19:35 Документ
Депутат Ігор Палиця носить швейцарський годинник. Фото: Страна.иа
У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис 19:19
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні 18:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok