Першим заступником у Міносвіти призначений дослідник культури майя Полюхович

Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра освіти і науки Юрія Полюховича, заступниками - Любомира Мандзій і Максима Ярмистого.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

Полюхович є членом Європейської асоціації дослідників культури майя, учасником проекту по вивченню писемності майя при Університеті штату Каліфорнія (США).

Заступник редактора наукового журналу Glyph Dwellers (США).

З 2014 по 2016 був радником міністра освіти і науки.

Мандзій з 2016 року очолювала департамент освіти і науки Львівської обладміністрації.

З 2007 по 2016 рік була доцентом кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Ярмистий очолював департамент правового забезпечення Міносвіти.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня Кабмін звільнив заступників міністра освіти і науки Павла Хобзея, Юрія Рашкевича і Вадима Карандія.

Раніше Кабмін звільнив всіх заступників міністра агрополітики і заступників міністра регіонального розвитку Парцхаладзе і Токарського.