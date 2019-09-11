Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра

Кабинет Министров уволил заместителей министра образования и науки Павла Хобзея, Юрия Рашкевича и Вадима Карандия.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала министра образования и науки Анна Новосад, передают Українські Новини.

"Сегодня с должностей заместителей министра образования и науки Украины идут замечательные люди - Павел Хобзей, Юрий Рашкевич и Вадим Карандий. Каждый из них дал огромную добавленную ценность начатым в МОН реформам, они были и их соавторами, и теми, кто их внедрял", - написала министр.

Новосад также подчеркнула, что надеется на дальнейшую работу над реформации образования как с уволенными заместителями министра, так и с бывшим министром образования Лилией Гриневич.

Как сообщали Українські Новини, 6 сентября Кабмин назначил заместителями министра образования и науки Петра Коржевского и Егора Стадного.

Ранее заместителями министра социальной политики стали Юлия Соколовская, Олег Коваль и Сергей Нижинский, заместителем министра развития экономики - Павел Кухта.