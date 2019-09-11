Ковалів і Бойко можуть увійти до складу наглядової ради "Нафтогазу"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету Міністрів призначити членами наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Бойко Наталію і Юлію Ковалів.\r\nПро це йдеться в листі міністра енергетики захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля до Кабміну, копією якого мають Українські Новини.\r\n"Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує кандидатуру Бойка і Ковалів для призначення представниками держави у складі наглядової ради "Нафтогазу", - йдеться в ньому.\r\nБойко є заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції.\r\nУ свою чергу Ковалів займає посаду голови офісу Національного інвестиційного ради при Президенті.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонував Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавичуса.\r\nТакож Зеленський пропонує Кабміну звільнити з посади члена спостережної ради "Нафтогазу" Володимира Демчишина.