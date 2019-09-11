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11 вересня 2019, середа, 13:59 38 Документ
Економіка 2019-09-11T16:00:03+03:00
Українські Новини
Ковалів і Бойко можуть увійти до складу наглядової ради "Нафтогазу"

Ковалів і Бойко можуть увійти до складу наглядової ради "Нафтогазу"

Нафтогаз України
Нафтогаз України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету Міністрів призначити членами наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Бойко Наталію і Юлію Ковалів.

Про це йдеться в листі міністра енергетики захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля до Кабміну, копією якого мають Українські Новини.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує кандидатуру Бойка і Ковалів для призначення представниками держави у складі наглядової ради "Нафтогазу", - йдеться в ньому.

Бойко є заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції.

У свою чергу Ковалів займає посаду голови офісу Національного інвестиційного ради при Президенті.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонував Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавичуса.

Також Зеленський пропонує Кабміну звільнити з посади члена спостережної ради "Нафтогазу" Володимира Демчишина.

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