Ковалів і Бойко можуть увійти до складу наглядової ради "Нафтогазу"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує Кабінету Міністрів призначити членами наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Бойко Наталію і Юлію Ковалів.

Про це йдеться в листі міністра енергетики захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля до Кабміну, копією якого мають Українські Новини.

"Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує кандидатуру Бойка і Ковалів для призначення представниками держави у складі наглядової ради "Нафтогазу", - йдеться в ньому.

Бойко є заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції.

У свою чергу Ковалів займає посаду голови офісу Національного інвестиційного ради при Президенті.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонував Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавичуса.

Також Зеленський пропонує Кабміну звільнити з посади члена спостережної ради "Нафтогазу" Володимира Демчишина.