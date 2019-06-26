Зеленский предлагает Гройсману уволить члена набсовета "Нефтегаза" Демчишина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Владимиру Гройсману уволить члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Владимира Демчишина.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник в Кабинете Министров.\r\nПо его словам, Зеленский направил Гройсману письмо с предложением обеспечить увольнение Демчишина для начала "обновления" НАК.\r\nТакже Президент отметил, что существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета "Нефтегаза".\r\nВ апреле 2016 года Комитет по назначениям руководителей стратегических предприятий при Министерстве экономического развития и торговли согласовал назначение на должность члена наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины" бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в мае 2019 Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины" Людо Ван дер Хейдена и Константина Марьевича.\r\nВ марте Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Стивена Хейсома.\r\nВ то же время набсовет "Нефтегаза" подписал контракт с главой правления Андреем Коболевым на основе условий Кабмина.