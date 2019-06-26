Зеленский предлагает Гройсману уволить члена набсовета "Нефтегаза" Демчишина

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Владимиру Гройсману уволить члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Владимира Демчишина.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник в Кабинете Министров.

По его словам, Зеленский направил Гройсману письмо с предложением обеспечить увольнение Демчишина для начала "обновления" НАК.

Также Президент отметил, что существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета "Нефтегаза".

В апреле 2016 года Комитет по назначениям руководителей стратегических предприятий при Министерстве экономического развития и торговли согласовал назначение на должность члена наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины" бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2019 Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины" Людо Ван дер Хейдена и Константина Марьевича.

В марте Кабмин уволил члена набсовета "Нефтегаза" Стивена Хейсома.

В то же время набсовет "Нефтегаза" подписал контракт с главой правления Андреем Коболевым на основе условий Кабмина.