Зеленский предлагает Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса

Президент Владимир Зеленский предлагает Кабинету Министров назначить членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Айвараса Абромавичуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил ряд информированных источников в органах власти.\r\nЗеленский также отмечает, что Абромавичус сможет совмещать свою работу в наблюдательный советах как "Укроборонпрома", так и "Нефтегаза".\r\nКак сообщали Українськi Новини, также Зеленский предлагает Кабмину уволить с должности члена набсовета "Нефтегаза" Владимира Демчишина.\r\n12 июня Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".\r\nАбромавичус в декабре 2014 - апреле 2016 года работал министром экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка.\r\nПодал в отставку еще в феврале 2016 года, заявив о давлении со стороны депутата Рады Игоря Кононенко.\r\nРанее АП засекретила информацию о гражданстве Яресько, Квиташвили, Деканоидзе, Згуладзе, Сакварелидзе и Абромавичуса.\r\nТем временем набсовет "Нефтегаза" подписал контракт с главой правления Андреем Коболевым на основе условий Кабмина.