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26 июня 2019, среда, 12:57 122
Президент 2019-06-26T13:00:24+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса

Зеленский предлагает Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса

Айварас Абромавичус. Фото: antikor
Айварас Абромавичус. Фото: antikor

Президент Владимир Зеленский предлагает Кабинету Министров назначить членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Айвараса Абромавичуса.

Об этом Українським Новинам сообщил ряд информированных источников в органах власти.

Зеленский также отмечает, что Абромавичус сможет совмещать свою работу в наблюдательный советах как "Укроборонпрома", так и "Нефтегаза".

Как сообщали Українськi Новини, также Зеленский предлагает Кабмину уволить с должности члена набсовета "Нефтегаза" Владимира Демчишина.

12 июня Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".

Абромавичус в декабре 2014 - апреле 2016 года работал министром экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка.

Подал в отставку еще в феврале 2016 года, заявив о давлении со стороны депутата Рады Игоря Кононенко.

Ранее АП засекретила информацию о гражданстве Яресько, Квиташвили, Деканоидзе, Згуладзе, Сакварелидзе и Абромавичуса.

Тем временем набсовет "Нефтегаза" подписал контракт с главой правления Андреем Коболевым на основе условий Кабмина.

Больше новостей о: Нефтегаз Кабмин Айварас Абромавичус Набсовет Президент Украины Владимир Зеленский

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