Зеленский предлагает Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса

Президент Владимир Зеленский предлагает Кабинету Министров назначить членом наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Айвараса Абромавичуса.

Об этом Українським Новинам сообщил ряд информированных источников в органах власти.

Зеленский также отмечает, что Абромавичус сможет совмещать свою работу в наблюдательный советах как "Укроборонпрома", так и "Нефтегаза".

Как сообщали Українськi Новини, также Зеленский предлагает Кабмину уволить с должности члена набсовета "Нефтегаза" Владимира Демчишина.

12 июня Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".

Абромавичус в декабре 2014 - апреле 2016 года работал министром экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка.

Подал в отставку еще в феврале 2016 года, заявив о давлении со стороны депутата Рады Игоря Кононенко.

Ранее АП засекретила информацию о гражданстве Яресько, Квиташвили, Деканоидзе, Згуладзе, Сакварелидзе и Абромавичуса.

Тем временем набсовет "Нефтегаза" подписал контракт с главой правления Андреем Коболевым на основе условий Кабмина.