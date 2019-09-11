Звільненого журналіста Сущенко намагалася завербувати ФСБ Росії

Звільнений з російської в'язниці в рамках обміну полоненими журналіст інформаційного агентства "Укрінформ" Роман Сущенко заявляє про спроби Федеральної служби безпеки Росії змусити його співпрацювати зі слідством.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Такі спроби були під час мого затримання в той вечір. ФСБ запропонувало співпрацю зі слідством",- сказав він.

За його словами, російський адвокат повідомив йому про загрозу тюремного ув'язнення на термін до 20 років і таким чином чинив психологічний тиск.

Як повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.

Зокрема, був звільнений і Сущенко.

4 червня 2018 року Московський міський суд (Росія) засудив його до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство.

30 вересня 2016 року Сущенко був затриманий Федеральною службою безпеки Росії в Москві.



Раніше деякі із звільнених поділилися, чим хотіли би зайнятися в найближчому майбутньому, а в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну.