Звільненого журналіста Сущенко намагалася завербувати ФСБ Росії

Звільнений з російської в'язниці в рамках обміну полоненими журналіст інформаційного агентства "Укрінформ" Роман Сущенко заявляє про спроби Федеральної служби безпеки Росії змусити його співпрацювати зі слідством.\r\nПро це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Такі спроби були під час мого затримання в той вечір. ФСБ запропонувало співпрацю зі слідством",- сказав він.\r\nЗа його словами, російський адвокат повідомив йому про загрозу тюремного ув'язнення на термін до 20 років і таким чином чинив психологічний тиск.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.\r\nЗокрема, був звільнений і Сущенко.\r\n4 червня 2018 року Московський міський суд (Росія) засудив його до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство.\r\n30 вересня 2016 року Сущенко був затриманий Федеральною службою безпеки Росії в Москві.Раніше деякі із звільнених поділилися, чим хотіли би зайнятися в найближчому майбутньому, а в Офісі Президента показали, як політв'язні поверталися в Україну.