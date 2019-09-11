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11 вересня 2019, середа, 12:27 7
Технології 2019-09-11T14:45:03+03:00
Українські Новини
Квартиру, машину або душу: що доведеться віддати за новий iPhone 11

Квартиру, машину або душу: що доведеться віддати за новий iPhone 11

На презентації 10 вересня компанія Apple анонсувала довгоочікувані смартфони iPhone останнього покоління: 5,8-дюймовий iPhone 11 Pro і 6,5-дюймовий iPhone 11 Pro Max.

Новинки обзавелися поліпшеними камерами, потужними процесорами і новими дисплеями.

Характеристики iPhone 11

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Першою представили базову модель iPhone 11 відразу в шести кольорах: пастельних бузковому, жовтому і зеленому, а також класичних червоному, чорному і білому.

У iPhone 11 з'явилася подвійна камера з ширококутним і ультраширокоугольным модулями, а також нічний режим зйомки.

Фото: AppleФото: Apple

Крім того, вперше у фронтальну камеру додали режим SlowMotion. Крім цього, в iPhone розширили функції портретної зйомки і тепер крім людей, на портретах добре вийдуть ще і тварини.

Фото: AppleФото: Apple

Разработчки Apple стверджують, що встановлений в iPhone 11 процесор А13 Bionic є самим потужним процесором на ринку. Також новинка оснащена звуковою системою Dolby Atmos.

В нових айфонах улучшели батарею, яка, за словами розробників, забезпечить цілий день роботи смартфона без підзарядки. Також тепер можна не переживати, якщо телефон впаде у воду, оскільки iPhone зможе 11 до 30 хвилин знаходиться на глибині 2-х метрів. Крім цього, в Apple стверджують, що скло, з якого зроблений новий айфон, саме міцне на ринку.

Ціна на iPhone 11 стартує від 699 доларів.

iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max

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iPhone 11 Pro представлена в чотирьох кольорах: золотий, срібний, космічний сірий і північний зелений.

Головна особливість iPhone 11 Pro - потрійна камера. Вона вперше з'явилася в смартфонах від Apple і тепер телефон володіє ширококутним, ультраширокоугольным і телеоб'єктивом.

iPhone 11 Pro. Фото: AppleiPhone 11 Pro. Фото: Apple

Камера оснащена технологією Deep Fusion, за допомогою якої смартфон робить відразу 9 фото, а штучний інтелект вибирає і об'єднує кращі пікселі для отримання максимальної деталізації. У новому айфон з'явилася можливість одночасно отримувати зображення зі всіх камер, включаючи фронтальну і працювати з відео прямо під час зйомки.

iPhone 11 Pro. Фото: AppleiPhone 11 Pro. Фото: Apple

Виробники повідомляють, що iPhone 11 Pro працює на чотири години довше Xs, а 11 Pro Max - на п'ять годин довше Xs Max. І вперше iPhone отримає швидку зарядку прямо з коробки, в комплекті зі смартфоном буде поставлятися блок живлення на 18 ватт, як у iPad Pro.

Ціни на iPhone 11 Pro стартує від 999 доларів, а на Max від 1099 доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Apple презентував смарт-годинник п'ятого покоління, нову лінійку iPhone Pro і оновлені iPad Pro

Нагадаємо, що 10 вересня, у Театрі Стіва Джобса в Купертіно відбулася щорічна презентація продукції компанії Apple.

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