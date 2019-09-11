Квартиру, машину або душу: що доведеться віддати за новий iPhone 11

На презентації 10 вересня компанія Apple анонсувала довгоочікувані смартфони iPhone останнього покоління: 5,8-дюймовий iPhone 11 Pro і 6,5-дюймовий iPhone 11 Pro Max.\r\nНовинки обзавелися поліпшеними камерами, потужними процесорами і новими дисплеями.\r\nХарактеристики iPhone 11\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H4p6njjPV_o" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПершою представили базову модель iPhone 11 відразу в шести кольорах: пастельних бузковому, жовтому і зеленому, а також класичних червоному, чорному і білому.\r\nУ iPhone 11 з'явилася подвійна камера з ширококутним і ультраширокоугольным модулями, а також нічний режим зйомки.\r\nФото: Apple\r\nКрім того, вперше у фронтальну камеру додали режим SlowMotion. Крім цього, в iPhone розширили функції портретної зйомки і тепер крім людей, на портретах добре вийдуть ще і тварини.\r\nФото: Apple\r\nРазработчки Apple стверджують, що встановлений в iPhone 11 процесор А13 Bionic є самим потужним процесором на ринку. Також новинка оснащена звуковою системою Dolby Atmos.\r\nВ нових айфонах улучшели батарею, яка, за словами розробників, забезпечить цілий день роботи смартфона без підзарядки. Також тепер можна не переживати, якщо телефон впаде у воду, оскільки iPhone зможе 11 до 30 хвилин знаходиться на глибині 2-х метрів. Крім цього, в Apple стверджують, що скло, з якого зроблений новий айфон, саме міцне на ринку.\r\nЦіна на iPhone 11 стартує від 699 доларів.\r\niPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cVEemOmHw9Y" frameborder="0" allowfullscreen>\r\niPhone 11 Pro представлена в чотирьох кольорах: золотий, срібний, космічний сірий і північний зелений.\r\nГоловна особливість iPhone 11 Pro - потрійна камера. Вона вперше з'явилася в смартфонах від Apple і тепер телефон володіє ширококутним, ультраширокоугольным і телеоб'єктивом.\r\niPhone 11 Pro. Фото: Apple\r\nКамера оснащена технологією Deep Fusion, за допомогою якої смартфон робить відразу 9 фото, а штучний інтелект вибирає і об'єднує кращі пікселі для отримання максимальної деталізації. У новому айфон з'явилася можливість одночасно отримувати зображення зі всіх камер, включаючи фронтальну і працювати з відео прямо під час зйомки.\r\niPhone 11 Pro. Фото: Apple\r\nВиробники повідомляють, що iPhone 11 Pro працює на чотири години довше Xs, а 11 Pro Max - на п'ять годин довше Xs Max. І вперше iPhone отримає швидку зарядку прямо з коробки, в комплекті зі смартфоном буде поставлятися блок живлення на 18 ватт, як у iPad Pro.\r\nЦіни на iPhone 11 Pro стартує від 999 доларів, а на Max від 1099 доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Apple презентував смарт-годинник п'ятого покоління, нову лінійку iPhone Pro і оновлені iPad Pro\r\nНагадаємо, що 10 вересня, у Театрі Стіва Джобса в Купертіно відбулася щорічна презентація продукції компанії Apple.