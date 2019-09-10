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10 сентября 2019, вторник, 08:19 348
Технологии 2019-09-10T09:01:02+03:00
Українські Новини
Новый iPhonе и умные часы: чего ждать от презентации Apple сегодня

Новый iPhonе и умные часы: чего ждать от презентации Apple сегодня

10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоится ежегодная презентация продукции компании Apple, на которой традиционно должны представить новый iPhone XI, долгожданную iOS 13 и еще много чего другого, сообщают представители на сайте Apple.

Прямую трансляцию презентации в Украине можна будет посмотреть в 20:00 на официальном YouTube канале компании. 

Ожидается, что Apple представит три новых iPhone в этом году и обновленную версию Apple Watch, но официальные названия устройств пока остаются загадкой, поскольку в компании не принято разглашать информацию касательно основных характеристик и наименований новых устройств.

Также во время презентации должны представить финальную версию iOS 13 с обновленным интерфейсом и большим количеством дополнительных функций, поскольку на официальном сайте компании предоставлена информация о пробном тестировании операционной системы. 

Как сообщали Українські Новини, Apple выпустят новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro.

Ранее компания Apple опубликовала квартальный отчет, согласно которому в начале 2019 года продажи iPhone снизились на 17%.

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