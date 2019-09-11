Зеленський представив нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ нового керівника відомства - Вадима Пристайка. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що дипломати добре знають Вадима Пристайка, і підкреслив, що задоволений його роботою на посаді заступника керівника Офісу Президента України.



"Я з ним працюю близько чотирьох місяців. Дуже задоволений нашою роботою. Іноді є складні рішення і складні розмови. Були телефонні розмови з дуже складними людьми - нам потрібно було вирішувати за одну секунду, і я бачив, як це робив Вадим, як він мені дійсно дуже допомагав", - поділився глава держави.

Зі свого боку глава МЗС зазначив, що сьогодні біля будівлі міністерства зібралася лише частина дипломатичного "війська" - ті, хто знаходяться в тилу. А тих, хто зараз на "передовій", - вдвічі більше.







Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка.



Раніше Пристайко заявив, що зустріч в нормандському форматі може пройти вже у вересні.



Тим часом, в ході представлення нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка Зеленський заявив, що будівля МЗС йому подобається більше, але переїжджати він нікого не змусить.