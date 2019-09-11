Зеленський позбавив дипрангів депутатів Ар'єва і Герасимова

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктаторства в Україні немає і він не хоче переїхати в будівлю МЗС, а також скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Володимиру Ар'єву і Артуру Герасимову.

Про це йдеться в указі №680 від 11 вересня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Зеленський скасував як безпідставні укази колишнього Президента Петра Порошенка від 18-19 травня про присвоєння дипломатичних рангів надзвичайних і повноважних послів 3 депутатам.

Так, скасовано дипломатичні ранги депутатів Герасимова, Ар'єва і екс-депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка.

Також раніше Зеленський пожартував над Богданом через переїзд Офісу Президента.