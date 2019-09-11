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11 вересня 2019, середа, 10:57 28
Економіка 2019-09-11T15:45:05+03:00
Українські Новини
Ціну на електроенергію для населення необхідно підвищити в майбутньому, - НКРЭКУ

Ціну на електроенергію для населення необхідно підвищити в майбутньому, - НКРЭКУ

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) заявляє про необхідність підвищення ціни на електричну енергію для населення.

Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомила голова НКРЭКУ Оксана Кривенко, передають Українські Новини.

Вона повідомила, що зараз головною причиною, яка може призвести до зростання вартості електроенергії для населення є перехресне субсидування між вартістю електроенергії для побутових та непобутових споживачів.

"В кінці кінців, ми зіткнемося з проблемою, що буде необхідність підвищення вартості електроенергії для населення, для того, щоб зменшити ці дотації", - сказала Кривенко.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін змінив модель покладання спецобязательств на суб'єктів ринку електроенергії.

Також "Укренерго" заявляло, що ціна на електроенергію для промисловості виросла на 30%.

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