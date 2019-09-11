Ціну на електроенергію для населення необхідно підвищити в майбутньому, - НКРЭКУ

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) заявляє про необхідність підвищення ціни на електричну енергію для населення.\r\nПро це в ході засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомила голова НКРЭКУ Оксана Кривенко, передають Українські Новини.\r\nВона повідомила, що зараз головною причиною, яка може призвести до зростання вартості електроенергії для населення є перехресне субсидування між вартістю електроенергії для побутових та непобутових споживачів.\r\n"В кінці кінців, ми зіткнемося з проблемою, що буде необхідність підвищення вартості електроенергії для населення, для того, щоб зменшити ці дотації", - сказала Кривенко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін змінив модель покладання спецобязательств на суб'єктів ринку електроенергії.\r\nТакож "Укренерго" заявляло, що ціна на електроенергію для промисловості виросла на 30%.