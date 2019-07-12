Цена на электроэнергию для промышленности выросла на 30%, - "Укрэнерго"

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-ч до 2 090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Об этом в ходе брифинга заявил временно исполняющий обязанностей директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передают Українські Новини.

"Если мы посмотрим на реальные цифры первой декады, то рост цены для промышленных потребителей гораздо выше ранее озвученных прогнозов правительства на уровне 6,8% (мы и регулятор прогнозировали на уровне 40% и 42%). Фактический рост цены для промышленных потребителей, присоединенных к сети "Укрэнерго" или присоединенных по первому классу напряжения ОСР первой декады июля, составляет 30%. И тенденция пока что состоит в том, что эта разница будет продолжать расти, если не внести определенные изменения", - сказал он.

Также Ковальчук добавил, что данное повышение цены связано с неправильной моделью возложения спецобязательств на Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом", так как компания исключена из рынка двусторонних договоров для промышленных потребителей.

При этом он отметил, что если бы "Энергоатом" участвовал в рынке двусторонних переговоров, то рост цены на электроэнергию для промышленности был бы на 15-20% меньше.

"Если бы "Энергоатом" был в рынке, то рост цены для промышленных потребителей был намного меньше. Если бы на "Укрэнерго" не были возложены обязательства компенсировать "зеленым тарифом", тогда рост цены был бы на уровне нескольких процентов", - подытожил Ковальчук.

Как сообщали Українські Новини, старший советник по вопросам энергетики USAID Шукру Богут заявил, что запуск рынка электроэнергии в Украине прошел намного более гладко, чем во многих других странах.

Также Украина ежесуточно увеличивает импорт электроэнергии, что работает на снижение цены на рынке.