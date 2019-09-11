Конфедерація будівельників прогнозує зростання цін на житло в Києві в разі введення мораторію на будівництво

Конфедерація будівельників України прогнозує, що у разі введення тимчасового мораторію на нове будівництво у Києві ціни на житло зростуть на 7-12% до кінця поточного року.

Про це Українським Новинам повідомив голова ради директорів конфедерації Олександр Ротов.

"Дефіциту на ринку житла найближчим часом не буде – розпочатих проектів досить в столиці. Однак "пауза" для початку нових будівництв призведе до того, що на ринку не буде проектів ЖК "на старті", а значить неминуче піднімуться середні ціни на квадратні метри в новобудовах. За приблизними оцінками – до 7-12% до кінця року", - прокоментував він ініціативу мера Києва Віталія Кличка про введення тимчасового мораторію.

При цьому Ротов зазначив, що тимчасовий мораторій на будівництво залишить без роботи не так будівельників, як проектувальників, для яких потрібно буде продумати компенсаційні заходи.

Зокрема, Київ може задіяти проектувальників саме для розробки містобудівної документації, генплану, детальних планів територій.

"Конфедерація оцінює цю ініціативу як логічну. Для гармонійного розвитку міста потрібен генплан, він зупинить спонтанну забудову, яка призводить до численних конфліктів з городянами. До речі, департамент містобудування КМДА вже практично з середини літа де-факто виконує цей "мораторій", не видає містобудівні умови і обмеження для нових проектів, так що постанова лише фіксує практику", - сказав Ротов.

Голова ради директорів Конфедерації будівельників також підкреслив важливість завершення будівництва вже розпочатих об'єктів за виданими раніше містобудівними умовами та обмеженнями і прийняття цих об'єктів в експлуатацію.

"Люди, які інвестували кошти у будівництво, повинні отримати продукт незалежно від змін у містобудівній політиці міста. Якщо ж буде прийнято в редакції, яка передбачить розширення мораторію не лише на старт нових проектів, але і на введення в експлуатацію, ми прогнозуємо серію судових розглядів і введення проектів за рішенням суду", - сказав Ротов.

Як повідомляли Українські Новини, з початку року житло в київських новобудовах здорожчало на 7%, а на вторинному ринку нерухомості - на 0,6% в гривні.

З кожним роком в Україні збільшується кількість застарілого житла.