Киевская вторичка в августе подорожала на 1,4%

В августе по сравнению с июлем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 4,1% до 12 087 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади и в долларовом выражении на 3% и 1,6% соответственно.

"В августе средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1 350 долларов/кв. м, относительно июля средняя цена увеличилась на 1,4%. В национальной валюте средняя стоимость уменьшилась на 1,2% до 34 359 гривен/кв. м (±1,7%)", - говорится в сообщении.

С января текущего года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 5,5%, в гривневом – на 0,6%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 43%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 20% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 17%, от 150 до 250 тыс. долларов - 13% и от 250 тыс. долларов - 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе - 15%, в Голосеевском и Печерском районах – по 14%, в Шевченковском - 13%, в Соломенском – 11%, в Днепровском районе - 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском, Оболонском и Святошинском районах – по 6%, в Деснянском – 5%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 24%, двухкомнатные - 32%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 9%.

Как сообщали Українськi Новини, с каждым годом в Украине увеличивается количество устаревшего жилья.

При этом более половины украинцев живут в перенаселенных домах.