С начала года квартиры в киевских новостройках подорожали на 7%

В августе по сравнению с июлем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,2%, или на 310 гривен, до 26 298 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 7%, по сравнению с августом 2018 года - на 7,1%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в августе по сравнению с июлем средняя цена выросла на 0,2% до 20 256 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,3% до 24 112 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена увеличилась на 2,3% до 38 428 гривен/кв. м, а в премиум-классе - на 1,7% до 57 278 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 19% от общего количества, в Печерском и Шевченковском районах - по 13%, в Соломенском – 14%, в Дарницком – 12%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском и Святошинском районах - по 7%, в Деснянском – 6%, в Оболонском - 5%, в Подольском районе – 4%.

В августе были начаты или восстановлены продажи квартир в 4 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 6 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, в 1 полугодии в Украине было введено в эксплуатацию около 5 млрд кв. м жилья.

По данным ЮНИСЕФ, более трети молодых украинцев живут с родителями.