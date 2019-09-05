С начала года квартиры в киевских новостройках подорожали на 7%

В августе по сравнению с июлем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 1,2%, или на 310 гривен, до 26 298 гривен\/кв. м.\r\nОб этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.\r\nС начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 7%, по сравнению с августом 2018 года - на 7,1%.\r\nСогласно сообщению, на жилье эконом-класса в августе по сравнению с июлем средняя цена выросла на 0,2% до 20 256 гривен\/кв. м, комфорт-класса - на 0,3% до 24 112 гривен\/кв. м.\r\nВ бизнес-классе цена увеличилась на 2,3% до 38 428 гривен\/кв. м, а в премиум-классе - на 1,7% до 57 278 гривен\/кв. м.\r\nТакже сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 19% от общего количества, в Печерском и Шевченковском районах - по 13%, в Соломенском – 14%, в Дарницком – 12%.\r\nМеньшее количество новостроек предлагалось в Днепровском и Святошинском районах - по 7%, в Деснянском – 6%, в Оболонском - 5%, в Подольском районе – 4%.\r\nВ августе были начаты или восстановлены продажи квартир в 4 жилкомплексах.\r\nПриостановлены или прекращены продажи в 6 объектах.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 1 полугодии в Украине было введено в эксплуатацию около 5 млрд кв. м жилья.\r\nПо данным ЮНИСЕФ, более трети молодых украинцев живут с родителями.