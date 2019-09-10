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10 вересня 2019, вівторок, 23:45 6
Політика 2019-09-11T02:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив новому голові рівненської ОДА вирішити проблему рубок лісу та видобутку бурштину

Зеленський доручив новому голові рівненської ОДА вирішити проблему рубок лісу та видобутку бурштину

Президент Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Рівненської обласної державної адміністрації Віталію Ковалю спільно з правоохоронцями вирішити проблему незаконних вирубок лісу і незаконного видобутку бурштину в області.

Про це він повідомив під час представлення нового голови обладміністрації в Острозькій академії, передають Українські Новини.

"Ми знаємо, що є велика проблема з вивезенням лісу і з незаконним видобутком бурштину. Ми переходимо на законодавчі ініціативи, пов'язані з ліцензуванням. Але я хочу, щоб ви разом з новими представниками правоохоронних органів, СБУ, прокурором, поліцією займалися цими питаннями і щоб відповіді були найближчим часом", - сказав він.

Також Зеленський акцентував увагу на проблему незаконних заправок в області.

"Я знаю, що дуже багато тіньових, незаконних АЗС працюють у Рівненській області. Хочу їм передати сигнал: припиніть це робити найближчими днями, тому що за цим будемо не просто дуже пильно стежити, а обмежувати вас у ваших вільних днях в Україні", - сказав він.

Крім того, президент доручив Ковалю вирішити питання з мобільним та інтернет-покриттям в області.

"Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв'язку зовсім. Про Інтернет я взагалі мовчу. Зв'язок з'явився тут: і Інтернет, і 3G. Я реально проблему одразу побачив. Зв'язок і Інтернет в сучасному світі мають бути в кожному куточку України. Віталію, дуже вас прошу: почніть із цього", - сказав глава держави.

Після цих доручень Президент додав, що "як посада дається, так і забирається".

Перед представленням губернатора в Острозькій академії в аеропорту президента зустріли парафіяни Української православної церкви (в канонічній єдності з Московським патріархатом) із закликами захистити їх права.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський закликав піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененка через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.

Після чого Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

Більше новин про: Володимир Зеленський вирубка лісу нелегальне видобування бурштину Віталій Коваль

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