Зеленський доручив новому голові рівненської ОДА вирішити проблему рубок лісу та видобутку бурштину

Президент Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Рівненської обласної державної адміністрації Віталію Ковалю спільно з правоохоронцями вирішити проблему незаконних вирубок лісу і незаконного видобутку бурштину в області.

Про це він повідомив під час представлення нового голови обладміністрації в Острозькій академії, передають Українські Новини.

"Ми знаємо, що є велика проблема з вивезенням лісу і з незаконним видобутком бурштину. Ми переходимо на законодавчі ініціативи, пов'язані з ліцензуванням. Але я хочу, щоб ви разом з новими представниками правоохоронних органів, СБУ, прокурором, поліцією займалися цими питаннями і щоб відповіді були найближчим часом", - сказав він.

Також Зеленський акцентував увагу на проблему незаконних заправок в області.

"Я знаю, що дуже багато тіньових, незаконних АЗС працюють у Рівненській області. Хочу їм передати сигнал: припиніть це робити найближчими днями, тому що за цим будемо не просто дуже пильно стежити, а обмежувати вас у ваших вільних днях в Україні", - сказав він.

Крім того, президент доручив Ковалю вирішити питання з мобільним та інтернет-покриттям в області.

"Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв'язку зовсім. Про Інтернет я взагалі мовчу. Зв'язок з'явився тут: і Інтернет, і 3G. Я реально проблему одразу побачив. Зв'язок і Інтернет в сучасному світі мають бути в кожному куточку України. Віталію, дуже вас прошу: почніть із цього", - сказав глава держави.

Після цих доручень Президент додав, що "як посада дається, так і забирається".

Перед представленням губернатора в Острозькій академії в аеропорту президента зустріли парафіяни Української православної церкви (в канонічній єдності з Московським патріархатом) із закликами захистити їх права.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський закликав піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененка через неможливість подолати нелегальний видобуток бурштину.

Після чого Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.