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10 вересня 2019, вівторок, 23:19 10
Зовнішня політика 2019-09-11T04:30:02+03:00
Українські Новини
Росія вже хотіла б піти з Донбасу, - Тейлор

Росія вже хотіла б піти з Донбасу, - Тейлор

Росія хотіла б піти з Донбасу через тиск економічних санкцій та витрати на утримання війська.

Про це в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки" розповів Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму", - сказав він.

Тейлор також заявив, що США мають намір продовжувати санкції проти Росії та готові до діалогу для вирішення ситуації у будь-якому форматі і відзначив налагодження діалогу між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

"Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які повинні дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони кінець кінцем залишили Крим", - резюмував Вільям Тейлор.

Як повідомляли Українські Ноивни, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову ввечері у суботу, 7 вересня.

Після повернення полонених українців Зеленський заявив, що обмін відбувся без зміни попередніх домовленостей з Путіним. Також, за його словами, були досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

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