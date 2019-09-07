Обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Путиным, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

Зеленский сообщил, что 7 августа договорился с Путиным об обмене пленными.

"Президент Зеленский и Президент Путин сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наших договоренностей", - заявил он.

Зеленский также сказал, что определенные люди мешали обмену.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Тем временем, обнародован список россиян, которых Украина выдает РФ в рамках обмена.