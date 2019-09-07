Обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Путиным, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным.\r\nОб этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.\r\nЗеленский сообщил, что 7 августа договорился с Путиным об обмене пленными."Президент Зеленский и Президент Путин сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наших договоренностей", - заявил он.\r\nЗеленский также сказал, что определенные люди мешали обмену.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\n7 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что процесс обмена пленными между Украиной и России начался. Также, по его словам, Россия освободила украинских моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nТем временем, обнародован список россиян, которых Украина выдает РФ в рамках обмена.