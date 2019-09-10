Apple презентував смарт-годинник п'ятого покоління

Apple Watch Series 5 отримали дисплей, який не гасне. Раніше смарт-годинники підсвічування відключали, якщо зап'ясті відводити. Тепер подивитися статус доповнень і час на екрані годинника можна в будь-який зручний момент, пише Ain.

Це технологія забезпечила LTPO, завдяки якій Apple застосувала динамічну частоту оновлень: від 60 Гц в режимі активного використання до 1 Гц в режимі очікування. Чим рідше оновлюється екран, тим нижче енергоспоживання.

Час роботи не змінився — 18 годин активного використання. У минулому поколінні це означало до 2-3 днів без зарядки. Без змін залишився і дизайн.

В Series 5 з'явилися нові сенсори. Серед них: компас, доступ до якого отримають і розробники додатків. Наприклад, на годиннику з'явиться звстосунок для навігації за нічним небом.

Apple поліпшила підтримку екстрених дзвінків. Тепер вони підтримуються в 150 країнах. Для виклику служб потрібно всього лише затиснути бічну кнопку — решту годинник зробить сам.

З'явилися і нові корпуси: з кераміки і титану. Також Apple розширила список моделей колабораціями з Nike і Hermes. Серед таких ексклюзивів: версія в чорному титановому корпусі з шкіряним ремінцем.

Apple Watch Series 5. Фото: Apple

Series 5 з GPS обійдуться в $399, версія з стільниковим модемом коштує $499.

При цьому Apple знизила вартість Apple Watch Series 3 — вони починаються від $199 за версію на 38-мм з GPS.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Apple планувала випустити нову лінійку iPhone Pro і оновлені iPad Pro.

Раніше в Києві компанія Apple зняла стильну рекламу навушників AirPods.