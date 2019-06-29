В Apple показали новую рекламу беспроводных наушников AirPods - Bounce, которую сняли в Киеве. В ее создании также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Об этом сообщает Adweek.

Режиссером видео выступает Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead. Идеей и разработкой занималось агентство TBWA \ Media Arts Lab. Саундтреком к ролику стала песня I Learnt Some Jazz Today - исполнителя Tessellated с Ямайки.

Ролик снимали на улицах Киева и в декорациях, построенных в авиационном ангаре Украины.

Ранее британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Twenty One Pilots выпустили клипNico and the Niners, отснятый в Киеве.

Также Майли Сайрус презентовала клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту.