В Apple показали новую рекламу беспроводных наушников AirPods - Bounce, которую сняли в Киеве. В ее создании также приняла участие украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Об этом сообщает Adweek.\r\nРежиссером видео выступает Оскар Хадсон, который снимал клипы для Bonobo и Radiohead. Идеей и разработкой занималось агентство TBWA \\ Media Arts Lab. Саундтреком к ролику стала песня I Learnt Some Jazz Today - исполнителя Tessellated с Ямайки.\r\nРолик снимали на улицах Киева и в декорациях, построенных в авиационном ангаре Украины.\r\n\r\nРанее британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Twenty One Pilots выпустили клипNico and the Niners, отснятый в Киеве.\r\nТакже Майли Сайрус презентовала клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту.