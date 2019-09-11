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11 вересня 2019, середа, 06:05 26
Економіка 2019-09-11T10:41:39+03:00
Українські Новини
Гривня знову підскочила: офіційний курс валют на 11 вересня

Гривня знову підскочила: офіційний курс валют на 11 вересня

Гривні
Гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 вересня, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3076,1518
100 доларів США 2488,2279
100 швейцарських франків 2510,2838
1000 ієн 231,7755
10 російських рублів 3,8023
100 євро 2747,0036

Як повідомляли Українські Новини, у серпні ціни на меблі та техніку знизилися а інфляція наблизилася до прогнозами НБУ.

Також експерти дали поради, як накопичити велику суму і зберегти заощадження. В першу чергу, фахівці нагадують – накопичити пристойну суму може кожен, незалежно від рівня доходу. А економіст дав прогноз курсу долара.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, вівторок, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

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