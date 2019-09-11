Гривня знову підскочила: офіційний курс валют на 11 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 вересня, на 14,43 коп. до 24,8823 UAH\/USD.Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3076,1518\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2488,2279\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2510,2838\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n231,7755\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8023\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2747,0036\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у серпні ціни на меблі та техніку знизилися а інфляція наблизилася до прогнозами НБУ.\r\nТакож експерти дали поради, як накопичити велику суму і зберегти заощадження. В першу чергу, фахівці нагадують – накопичити пристойну суму може кожен, незалежно від рівня доходу. А економіст дав прогноз курсу долара.\r\nРаніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, вівторок, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH\/USD.