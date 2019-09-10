Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3092,894 100 долларов США 2502,6567 100 швейцарских франков 2527,8597 1000 иен 233,9786 10 российских рублей 3,8168 100 евро 2761,1811

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник укрепился на 10 коп. до 24,96 UAH/USD.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Кроме того, эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.