Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3092,894\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2502,6567\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2527,8597\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n233,9786\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8168\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2761,1811\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник укрепился на 10 коп. до 24,96 UAH\/USD.\r\nТакже в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH\/USD.\r\nКроме того, эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.