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10 сентября 2019, вторник, 06:15 406
Экономика 2019-09-10T07:33:36+03:00
Українські Новини
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября

Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3092,894
100 долларов США 2502,6567
100 швейцарских франков 2527,8597
1000 иен 233,9786
10 российских рублей 3,8168
100 евро 2761,1811

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник укрепился на 10 коп. до 24,96 UAH/USD.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 сентября на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс покупки – понизился на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Кроме того, эксперты считают, что курс доллара начнет стабильно расти осенью.        

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