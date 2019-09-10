Рада готує податкові перевірки для великих і середніх торгових компаній

Верховна Рада має намір крім декриміналізації фіктивного підприємництва провести детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

За прийняття законопроекту №1073 в першому читанні проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зазначається, що цей законопроект розроблено з метою запровадження дієвого механізму контролю за обігом товарів і обсягу доходів суб'єктів спрощеної системи оподаткування (ССО) і з метою виведення з тіні низки великих і середніх торговельних компаній, які зловживають спрощеною системою оподаткування, тим самим дискредитуючи як ССО, так і сумлінних платників податків, які є її суб'єктами.

Документом пропонується внести низку змін до Податкового кодексу України, якими передбачається: впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачами (покупцями), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 100 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів; впровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету, за допомогою якої може бути перевірена справжність отриманого покупцем у пункті продажу товарів розрахункового документа, оформлено скаргу на продавця товарів за порушення порядку проведення розрахункових операцій і в режимі реального часу відстеження руху такої скарги через контролюючий орган.

Також передбачається законодавче визначення систем зберігання, збору та обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) і можливість використання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, подання яких є обов'язковим відповідно до закону, як джерела податкової інформації; запровадження дворівневої системи перевірок поданих покупцями (споживачами) письмових звернень або скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій; розширення переліку видів діяльності, що здійснюються суб'єктами ССО, для яких застосування РРО є обов'язковим.

Як повідомляли Українські Новини, команда Владмимира Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії і пільги.

Тим часом депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга Народу") пропонує парламенту прийняти закон про податкову амністію.