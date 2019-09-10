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10 сентября 2019, вторник, 09:17 64
Финансы 2019-09-10T09:20:26+03:00
Українські Новини
Стали известны детали законопроекта о налоговой амнистии

Стали известны детали законопроекта о налоговой амнистии

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") предлагает парламенту принять закон о налоговой амнистии.

Об этом говорится в законопроекте №1232, зарегистрированном в парламенте 2 сентября.

Так, доходы на сумму 100 тыс. гривен предлагается считать подтвержденными без подачи специализированной декларации, без требований уплатить по ним налоги и без налоговых проверок источников их получения.

При этом в декларации не нужно будет указывать источники декларируемых доходов.

Согласно законопроекту, ставка налогообложения в 5% предусмотрена для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей (паев) в имуществе юрлиц, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и финансовых инструментов.

Для других имущественных прав предусмотрена ставка в размере 10%.

При этом ставка в 2,5% предлагается для активов, за счет которых были приобретены ОВГЗ.

Документом также предусмотрены сроки подачи специальных деклараций – с 1 января до 31 марта 2020 года.

В течение 90 дней после 31 марта 2020 года контролирующие органы смогут провести экспертную оценку активов, заявленных в специализированной декларации, определив сумму налогового обязательства.

Как сообщали Українські Новини, с 22 августа, когда начали действовать новые штрафные санкции за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств, уже составлено более 200 протоколов.

Предложенные изменения в Налоговый кодекс переполнены положениями, которые ухудшат ситуацию с налогообложением и увеличат налоговую нагрузку на налогоплательщиков. Их принятие может стать большим шагом назад для Украины. Такое мнение в ходе заседания в Европейской бизнес-ассоциации высказал директор налогового отдела PWC Украина Максим Дудник

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