Рада хочет декриминализировать фиктивное предпринимательство

Верховная Рада намерена декриминализировать фиктивное предпринимательство.

За принятие законопроекта №1080 за основу проголосовали 365 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается исключить из Уголовного кодекса ст. 205, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

Законопроектом также предусмотрено повышение размера сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 УК.

В документе указывается, что согласно ст. 212 УК под значительным размером непоступивших в бюджет средств подразумевается сумма, превышающая установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и более (от 51 тыс. гривен на данный момент), под большим размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. гривен на данный момент), под особо большим – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. гривен на данный момент).

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит уменьшить административное давление на бизнес, ввести более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов.

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