Рада хочет декриминализировать фиктивное предпринимательство

Верховная Рада намерена декриминализировать фиктивное предпринимательство.\r\nЗа принятие законопроекта №1080 за основу проголосовали 365 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nДокументом предлагается исключить из Уголовного кодекса ст. 205, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.\r\nЗаконопроектом также предусмотрено повышение размера сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 УК.\r\nВ документе указывается, что согласно ст. 212 УК под значительным размером непоступивших в бюджет средств подразумевается сумма, превышающая установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан в 3 тыс. раз и более (от 51 тыс. гривен на данный момент), под большим размером – в 5 тыс. раз и более (от 85 тыс. гривен на данный момент), под особо большим – в 7 тыс. раз и более (от 119 тыс. гривен на данный момент).\r\nСогласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит уменьшить административное давление на бизнес, ввести более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, стали известны детали законопроекта о налоговой амнистии.\r\nТакже команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы.